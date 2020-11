Actualidade

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) vai alertar o Presidente da República e o parlamento para os perigos da diretiva da Procuradora-Geral da República sobre subordinação hierárquica que "abre a porta à interferência politica na investigação criminal".

No final de uma reunião hoje realizada para discutir o teor da diretiva publicada na semana passada, a direção do SMMP decidiu solicitar audiências ao Presidente da República, grupos parlamentares da Assembleia da República, convocar uma Assembleia de Delegados Sindicais extraordinária e organizar uma conferência para discutir a autonomia do Ministério Público (MP) no processo penal.

O SMMP considera em comunicado que "esta diretiva muda por completo o paradigma do Processo Penal introduzindo profundas alterações no funcionamento interno do Ministério Público".