Tancos

O ex-ministro da Defesa revelou hoje, no julgamento do processo de Tancos, que rezou para que a reunião realizada durante a visita do Presidente da República aos paióis, a 04 de julho de 2017, "terminasse rapidamente".

Azeredo Lopes começou hoje à tarde a ser interrogado no processo em que é arguido, cujo julgamento decorre em Santarém, tendo confessado que, no dia em que Marcelo Rebelo de Sousa visitou os paióis de Tancos, onde dias antes tinha sido furtado material militar, o "ambiente era confuso, havia muita gente" e que desejou que a reunião "terminasse rapidamente".

Nessa visita o Presidente da República foi acompanhado de vários elementos civis e militares, tendo havido um encontro para se discutir o furto aos paióis, no qual se falou de questões concretas sobre a investigação ao crime.