Covid-19

O diretor do Serviço de Medicina Intensiva do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) alertou hoje que se não houver um compromisso coletivo para "reduzir ao máximo" a transmissão da covid-19 o país vai "confrontar-se com os seus limites".

João Ribeiro explicou, em declarações à agência Lusa, que estes limites se vão expressar na área da saúde, mas também na economia, na sanidade mental dos cidadãos, na vida cultural, social e espiritual.

Por estas razões, defendeu, "assiste ao país, a responsabilidade coletiva de aliviar a pressão sobre o sistema", o que só se consegue fazer "aliviando o número de casos diários de infeção" e com isso poupar vidas e reduzir o impacto da pandemia sobre a economia.