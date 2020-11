Covid-19

O presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, teme que o impasse na aprovação do orçamento europeu, devido ao bloqueio da Hungria e Polónia, atrase as verbas destinadas às empresas portuguesas.

"Obviamente temos de recear essa possibilidade de atraso das verbas porque se elas, mesmo sem este boicote, estavam demasiado prolongadas no tempo, visto que tínhamos a perspetiva que só chegariam lá para julho ou agosto, pelo processo de tramitação que isto tem nas instâncias comunitárias", agora a situação pode complicar-se, disse, em declarações à Lusa.

"A posição destes dois Estados-membros vai atrasar o processo e exigir negociações de líderes e conselhos europeus para discussões do tema", num processo que as empresas aguardam com expectativa, para terem acesso a verbas de apoio devido ao impacto da pandemia de covid-19, salientou António Saraiva.