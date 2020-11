Actualidade

O secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional disse hoje que a regulação laboral das plataformas digitais arranca após a conclusão do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que ficará concluído até final do ano.

"Estamos neste momento em tempo de reflexão e aprendizagem e estamos a elaborar o Livro Verde que deverá estar concluído até final do ano", disse Miguel Cabrita no encerramento da conferência 'online' "O Futuro do Trabalho - Garantir que Ninguém é Excluído", organizada pela agência Lusa.

Após a conclusão do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, haverá "decisões políticas" sobre a regulação do teletrabalho e do trabalho nas plataformas, acrescentou o governante.