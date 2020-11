Liga das Nações

A seleção portuguesa de futebol despediu-se hoje da segunda edição da Liga das Nações com um triunfo por 3-2 na Croácia, em encontro da sexta e última jornada do Grupo 3 da Liga A.

Rúben Dias, aos 52 e 90 minutos, e João Félix, aos 60, apontaram os tentos da formação das 'quinas', enquanto Mateo Kovacic 'bisou', aos 29 e 65, para os croatas, que venciam por 1-0 quando Marco Rog foi expulso, aos 51.

Portugal fechou o agrupamento no segundo lugar, com 13 pontos, contra 16 da França, que já estava qualificada para as meias-finais, três da Croácia e três da Suécia, relegada para a Liga B ao perder em Saint-Denis por 4-2.