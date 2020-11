Actualidade

O Governo timorense tem uma taxa de execução orçamental de 56,9% a pouco mais de um mês do final do ano, um pouco mais de um terço do Fundo do Covid-19, segundo dados oficiais.

A informação do Portal da Transparência do Ministério das Finanças mostra que até ao dia de hoje o Governo só executou cerca de 800 milhões de dólares (675 milhões de euros) dos 1.497 milhões de dólares (1.263 milhões de euros) orçamentados para este ano.

Excluindo as despesas com o Fundo Covid-19, a taxa de execução do Governo é ligeiramente mais alta, a rondar os 57,4%.