Venezuela

A Venezuela registou 107.211 apagões elétricos desde janeiro, afirmou hoje o Comité de Afetados pelos Apagões (CAA), precisando que 22.786 das falhas ocorreram entre setembro e outubro.

Os dados foram avançados aos jornalistas pela presidente do CAA, Aixa López, precisando que entre 01 de janeiro e 17 de novembro as falhas elétricas "são mais do dobro" do que os 48.211 apagões registados ao longo de 2019.

"As falhas têm sido abissais, mais do dobro [que aquelas verificadas em 2019] e ainda falta quase mês e meio para terminar este ano. O número de falhas tem aumentado em vez de descer e continuam os problemas nas estações e subestações de geração elétrica, na transmissão e distribuição", disse.