Actualidade

Um novo estudo de especialistas australianos e timorenses concluiu que Timor-Leste regista taxas de prevalência de sarna e impetigo entre as mais elevadas do mundo, especialmente nas zonas rurais, sendo necessárias "estratégias urgentes" de controlo.

Dados do estudo, ao qual a Lusa teve acesso, mostram que a prevalência de sarna atingia os 30,6%, com a propensão a ser mais elevada em zonas rurais do que urbanas e a afetar especialmente crianças entre os 5 e os 9 anos.

No caso do impetigo a prevalência atinge os 11,3%, com as crianças em zonas rurais a serem duas vezes mais propensas à doença do que as da cidade de Díli.