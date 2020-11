Covid-19

A Comissão de Saúde da China anunciou hoje ter identificado oito casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um deles local e os restantes oriundos do exterior.

O caso local foi diagnosticado na cidade portuária de Tianjin, no norte do país, e pôs fim a cinco dias sem registo de infeções domésticas no país asiático.

Segundo as autoridades de Tianjin, o paciente trabalha numa empresa de logística e teve em contacto próximo com uma pessoa infetada.