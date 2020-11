Moçambique/Ataques

Moçambique e a UE anunciaram hoje um aprofundamento de discussões sobre o apoio europeu na resolução do conflito e da crise humanitária em Cabo Delgado (norte), dois meses depois do pedido de ajuda formal moçambicano.

"Moçambique agradeceu a resposta positiva da UE ao pedido formulado pelo Governo para apoiar na situação de Cabo Delgado e ambas as partes concordaram em aprofundar as discussões sobre as modalidades desse apoio em termos de ajuda humanitária, de ajuda ao desenvolvimento assim como na área da segurança", de acordo com um comunicado conjunto.

O documento foi distribuído no decorrer da 29.? sessão de Diálogo Político entre o Governo da República de Moçambique e a União Europeia, iniciada na terça-feira e em curso até sábado, em Lichinga, no norte moçambicano, do lado oeste de Cabo Delgado.