A estreia da peça "O Punho", de Bernardo Santareno, pela Escola de Mulheres, na quinta-feira, em Lisboa, concretiza a homenagem ao dramaturgo, nascido há cem anos, e a necessidade de "honrar o pedido e a vontade" da encenadora Fernanda Lapa.

Foi assim que os atuais diretores artísticos da Escola de Mulheres, Marta Lapa e Ruy Malheiro, definiram à Lusa o processo de pôr em palco a versão cénica concebida por Fernanda Lapa, para a peça "O Punho", de Bernardo Santareno, "grande amigo" da atriz, encenadora, diretora e fundadora da companhia, que morreu no passado dia 06 de agosto, aos 77 anos.

Fernanda Lapa ultimara a versão cénica da obra, a derradeira do dramaturgo, durante o primeiro confinamento de resposta à covid-19. E tinha por vontade a sua estreia, no dia do centenário do nascimento do autor de "O judeu", 19 de novembro. Para a companhia, era uma necessidade "honrar o pedido e a vontade expressa" da mulher que a fundou, há 25 anos.