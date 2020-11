Actualidade

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou hoje o fim da epidemia de Ébola declarada em 01 de junho no noroeste da República Democrática do Congo (RDCongo), que provocou 55 mortes no país.

Esta epidemia, que afetou a província de Équateur e é a décima primeira na RDcongo, causou 130 casos (119 confirmados e 11 suspeitos). Cinquenta e cinco pessoas morreram e 75 conseguiram curar-se, de acordo com um comunicado divulgado hoje pelo escritório regional da OMS para a África.

Em Kinshasa, o ministro da Saúde congolês, Eteni Longondo, também confirmou o fim da epidemia.