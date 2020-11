Actualidade

A taxa de inflação anual recuou, em outubro, para os -0,3% na zona euro e os 0,3% na União Europeia (UE) face à de 0,7% e 1,1% homólogas, mas mantendo-se estável na comparação com setembro, segundo o Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, em outubro, as menores taxas de inflação anual foram registadas na Grécia (-2,0%), na Estónia (-1,7%) e na Irlanda(-1,6%) e as mais elevadas na Polónia (3,8%), na Hungria (3,0%) e na República Checa (2,9%).

Face a setembro, a inflação recuou em 15 Estados-membros, manteve-se estável em dois e aumentou em outros dez.