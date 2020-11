Actualidade

A companhia de Coimbra Bonifrates vai apresentar, na quinta-feira, "Quero ser feliz, porra!", um recital performativo que procura ressoar o olhar de José Mário Branco, no dia em se completa um ano sobre a sua morte.

"Eu pensei neste espetáculo no dia em que o José Mário Branco morreu. Sempre quis fazer este espetáculo", contou à agência Lusa Cristina Janicas, que coordena a criação coletiva do recital da Bonifrates.

No recital, que vai ser apresentado na quinta-feira, às 21:30, no Salão Brazil, em Coimbra, a companhia percorre os diferentes momentos da discografia de José Mário Branco, num espetáculo onde há mais palavra dita do que cantada, explicou.