Moçambique/Ataques

O representante do secretário-geral das Nações Unidas em Moçambique, Mirko Manzoni, referiu que os casos de violação de direitos humanos em Cabo Delgado resultam por vezes de "frustração e impotência" das tropas moçambicanas.

"Não estou de forma alguma a justificar os abusos, mas infelizmente são frequentemente o resultado da frustração e impotência das tropas moçambicanas neste conflito", disse na terça-feira em entrevista à edição online do jornal suíço Le Temps.

Manzoni, que até 2019 tinha sido embaixador da Suíça em Moçambique, sendo depois escolhido por António Guterres para acompanhar as negociações de paz entre Governo e oposição, fala nesta entrevista de outro dossiê, o da insurgência armada no norte do país.