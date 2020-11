Covid-19

As medidas orçamentais adotadas pelos países da zona euro para apoiar as suas economias em altura de crise da covid-19 pesam 4,2% no Produto Interno Bruto (PIB) este ano e 2,4% em 2021, estimou hoje a Comissão Europeia.

"Os Estados-membros tomaram medidas orçamentais consideráveis em resposta à pandemia", que se refletem em 4,2% do PIB em 2020 e 2,4% do PIB em 2021, indica o executivo comunitário, numa comunicação hoje divulgada com base nos projetos orçamentais dos países do euro para o próximo ano.

Em concreto, de acordo com Bruxelas, "a maioria das medidas de emergência visaram abordar a situação da saúde pública e compensar trabalhadores e empresas por perdas de rendimento devidas a medidas de bloqueio e perturbações na cadeia de abastecimento", iniciativas que pesam 3,4% do PIB em 2020 e 0,9% do PIB em 2021.