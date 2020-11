Covid-19

A Hungria prolongou o estado de emergência, estabelecido para combater a segunda vaga da pandemia de covid-19, até 08 de fevereiro, de acordo com um decreto do Governo adotado na noite de terça-feira.

As restrições, que incluem um recolher obrigatório entre as 20:00 e as 05:00, proibição de reuniões e ainda a criação de cursos pela Internet para escolas de ensino médio e universidades, estavam originalmente programadas para terminar em 11 de dezembro.

O número de infeções pelo novo coronavírus aumentou desde setembro, mas foi somente no início de novembro que o Governo do Presidente húngaro, Viktor Orban, decidiu aumentar as restrições.