Covid-19

A equipa de voleibol da Fonte do Bastardo está em isolamento, após quatro jogadores terem tido resultado positivo no teste de despiste ao novo coronavírus, o que levou ao adiamento do jogo agendado para este fim de semana.

"Toda a comitiva que foi à Turquia e ao jogo do Benfica são 17 elementos. Estão todos em isolamento. Eles chegaram, foram para as suas casas e esperaram pelo teste. Recebemos quatro casos positivos e toda a gente está isolada durante 14 dias", avançou, em declarações à Lusa, a presidente da Associação de Jovens da Fonte do Bastardo, Nélia Nunes.

A equipa da ilha Terceira, nos Açores, defrontou o Ziraat Bankasi, em Ancara, nos dias 11 e 13 de novembro, nos 16 avos de final da Challenge Cup de voleibol, tendo seguido depois para Lisboa, onde jogou com o Benfica, na segunda-feira passada.