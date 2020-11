Actualidade

O défice das balanças corrente e de capital foi de 709 milhões de euros até setembro, o que contrasta com o excedente de 1.289 milhões de euros do mesmo período de 2019, segundo dados do Banco de Portugal.

Em comunicado, o banco central disse que este saldo "resulta dos défices das balanças de bens e de rendimento primário, que foram parcialmente compensados pelos excedentes das balanças de serviços, de rendimento secundário e de capital".

Dentro da balança corrente, entre janeiro e setembro, o défice da balança de bens foi de 8.777 milhões de euros, uma melhoria de 3.888 milhões de euros face ao défice registado nos primeiros nove meses de 2019.