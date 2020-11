Actualidade

A empresa SISP, que gere a rede interbancária cabo-verdiana, registou lucros de 2,2 milhões de euros em 2019, um aumento de 14,5% face ao ano anterior, com um recorde de 35,8 milhões de operações processadas.

Segundo o relatório e contas da Sociedade Interbancária e Sistema de Pagamentos (SISP) de 2019, ano em que completou duas décadas de atividade, o volume de negócios da empresa, participada pelo Estado (10%) e banco central (40%) cabo-verdianos, além dos maiores bancos comerciais, cresceu 10%, para 957 milhões de escudos (8,6 milhões de euros).

Os resultados líquidos da SISP chegaram aos 248 milhões de escudos (2,2 milhões de euros), crescimento que a administração justifica com o aumento do rendimento dos serviços prestados, nomeadamente do Serviço de Pagamento Automático, entre outros.