Uma exposição com obras que percorrem trinta anos de "sede de experimentação", da artista Cristina Ataíde, cruzando desenho, escultura, instalação, fotografia e vídeo, abre ao público a 25 de novembro, no Museu Coleção Berardo, em Lisboa.

"Cristina Ataíde: Dar corpo ao vazio" é o título desta mostra com curadoria de Sérgio Fazenda Rodrigues, materializada num percurso articulado em cinco salas do museu, onde ficará patente até 14 de março de 2021, de acordo com a organização.

A produção artística de Cristina Ataíde "revela uma sede de experimentação e um fascínio pela descoberta que, entre outros, se ancora no impulso da viagem, na procura por outros sistemas de pensamento, e numa busca pela expressão da matéria", refere um texto da curadoria sobre a exposição.