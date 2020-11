Covid-19

A Comissão Europeia considerou hoje que o aumento do desemprego juvenil na União Europeia (UE), devido à crise gerada pela pandemia de covid-19, é "dramático", falando em 5,4 milhões de jovens desempregados ou fora do mercado de trabalho.

"Perdemos 4,1 milhões de contratos temporários e isto mostra inclusive quem são as primeiras vítimas desta crise: são os jovens, que estão precisamente com contratos temporários", disse o comissário europeu do Emprego, Nicolas Schmit.

Falando em conferência de imprensa, em Bruxelas, na apresentação de um relatório sobre o impacto da pandemia de covid-19 no mercado de trabalho, Nicolas Schmit precisou que "o desemprego juvenil [entre os 15 e os 24 anos] aumentou muito mais rapidamente do que o desemprego em geral porque aumentou de 14,9% para 17,1%", isto entre março e setembro deste ano.