Covid-19

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) tem ainda "uma folga razoável" nas camas de Cuidados Intensivos destinadas aos doentes com covid-19, mas faltam profissionais e verifica-se uma "diminuição significativa" das cirurgias, lamentou hoje o diretor clínico.

Ao fazer um ponto da situação, o diretor clínico do CHUC, Nuno Deveza, disse aos jornalistas que, às 11:00 de hoje, estavam internados 110 doentes com covid-19, 18 dos quais em Cuidados Intensivos (nível III).

"Temos 14 doentes em nível II (menos grave do que o nível III) numa enfermaria com essa tipologia e com essas características para funcionar como intermédia e depois temos os restantes doentes distribuídos por outras cinco enfermarias", explicou.