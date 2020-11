Actualidade

O ministro do Interior de Angola apelou hoje aos agentes da Polícia Nacional para "tudo fazerem para evitar alguns excessos" na sua atuação durante manifestações, como as que ocorreram no último mês em Luanda.

Eugénio Laborinho, que discursava hoje na abertura do Conselho Consultivo Alargado do Ministério do Interior, disse que alguns setores da sociedade angolana têm estado a "entender mal a carestia de vida própria das reformas em curso".

Segundo o ministro, estes setores lideram os movimentos contestatários que têm realizado, nos últimos tempos, algumas manifestações que disse decorrerem à margem da lei e que colocam em perigo a vida de outras pessoas, promovendo ajuntamentos que favorecem a propagação do novo coronavírus.