Actualidade

Uma exposição bibliográfica sobre a obra de Bernardo Santareno e a exibição de excertos de peças com textos do autor constam das iniciativas com que a Escola de Mulheres comemora o 100.º aniversário de nascimento do dramaturgo.

Em simultâneo com a estreia da peça "O Punho", a derradeira peça de Santareno, na quinta-feira, com que a companhia materializa a homenagem e a necessidade de "honrar o pedido e a vontade" da encenadora Fernanda Lapa, falecida em agosto, estará patente uma exposição bibliográfica da obra do escritor, no Clube Estefânia. A mostra pode ser visitada até 20 de dezembro.

No sábado, às 16:00, a companhia que após a morte de Fernanda Lapa tem direção artística de sua filha Marta e do ator e produtor Ruy Malheiro, exibirá o documentário "Bernardo Santareno Português Escritor Médico". Trata-se de um trabalho para a RTP do jornalista e realizador português Luís Filipe Costa, que morreu em julho último, aos 84 anos.