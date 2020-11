Ajuda externa

A Comissão Europeia considera que as condições de financiamento para Portugal continuam a ser "favoráveis", apesar de alguma volatilidade verificada no início da pandemia da covid-19 e do seu forte impacto no setor do turismo.

A avaliação de Bruxelas consta do relatório sobre a 12.ª missão de vigilância pós-programa, realizada à distância, através de videoconferências, pela Comissão Europeia e Banco Central Europeu (BCE) entre 07 e 14 de setembro passado, e hoje publicado por ocasião da segunda etapa do "pacote de outono" do semestre europeu de coordenação de políticas económicas.

Apontando que as missões de vigilância pós-programa a Espanha, Portugal, Irlanda e Chipre concluíram que todos estes quatro Estados-membros mantêm a sua capacidade de reembolso da ajuda externa recebida por ocasião da anterior crise financeira, a Comissão Europeia considera que, no caso português, além do desafio transversal que representa o impacto da pandemia, há outros "desafios específicos" relacionados com os fracos níveis de investimento e produtividade.