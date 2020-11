Actualidade

Portugal recebe no domingo, na missa presidida pelo Papa Francisco, no Vaticano, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que Lisboa acolhe em 2023, sendo expectável que depois percorram as dioceses do país e países de língua portuguesa.

"É o pontapé de saída para a organização de Lisboa", disse hoje à agência Lusa o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, Américo Aguiar, considerando importante o momento de receção dos símbolos, até agora na posse do Panamá, cuja capital foi palco da última JMJ, em janeiro de 2019.

A JMJ é o maior evento organizado pela Igreja Católica.