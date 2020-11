Covid-19

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) defendeu hoje um reforço das medidas de apoio às empresas estimando que, na ausência de novas soluções, uma em cada cinco empresas do comércio e serviços encerrem até janeiro.

Considerando que serão necessários entre 10 mil a 15 mil milhões de euros para mitigar os prejuízos decorrentes da pandemia, a CCP defendeu hoje sete medidas que considera necessárias para evitar o encerramento das empresas e para a manutenção dos postos de trabalho.

Em comunicado acentua que, "sem medidas desta natureza que mitiguem os efeitos da pandemia, a CCP estima que poderão encerrar até ao final de janeiro do próximo ano, no mínimo, uma em cada cinco empresas do comércio a retalho e serviços ao consumidor".