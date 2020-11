Actualidade

Vinte e oito histórias sobre lugares, pessoas e encontros que marcaram o escritor, crítico de arte e pintor inglês John Berger estão reunidas no livro "Fotocópias", que acaba de ser publicado pela primeira vez em Portugal, pela Antígona.

São histórias "tão breves como envolventes", estas que John Berger escreve para lembrar lugares, pessoas e encontros que deixaram nele uma impressão indelével, explica a editora.

Alguns desses casos são a imagem de Henri Cartier-Bresson no metro de Paris, os gestos demorados de um estranho no café, uma travessia de 'ferry' no Mediterrâneo, as palavras sussurradas por um prisioneiro, ou Barcelona a derreter ao sol de Verão.