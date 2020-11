Actualidade

A presidente do Instituto da Mulher e Criança (IMC) guineense, Florence Correia, disse hoje que a instituição "está a trabalhar seriamente" com mestres corânicos do país para encontrar uma solução para o problema das crianças talibés.

Criança talibé é a designação dada a uma criança que sob pretexto de aprendizagem do Alcorão (livro islâmico) sai do seu ambiente familiar para outras localidades, mas, quase sempre, acaba a mendigar nas ruas.

Os mestres corânicos são os pretensos professores daquelas crianças, mas são apontados como impulsionadores da ação de mendicidade daqueles menores pelas ruas de Bissau, Gabu, Bafatá, na Guiné-Bissau, e em Dacar, no Senegal.