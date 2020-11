Actualidade

Uma organização humanitária acusou hoje as autoridades egípcias de deterem um dos seus líderes e de o levarem para "lugar desconhecido", depois de terem detido um outro responsável do grupo no domingo.

"Karim Ennarah, diretor de justiça criminal da IEDP (Iniciativa Egípcia pelos Direitos Pessoais) foi preso quando estava de férias em Dahab, no sul de Sinai", denunciou a organização de direitos humanos numa mensagem publicada na rede social Twitter.

Ennarah "foi levado pela polícia de segurança nacional para um local desconhecido", acrescentou a organização não-governamental (ONG) egípcia, sem avançar possíveis acusações contra o responsável.