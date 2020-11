Actualidade

Um juiz ordenou hoje que o Governo dos EUA pare de expulsar crianças imigrantes que cruzam sozinhas a fronteira sul do país, interrompendo uma política que resultou em milhares de deportações durante a pandemia de covid-19.

O juiz de Houston, no Texas, Emmet Sullivan acedeu assim a uma pretensão de grupos de juristas que estão a processar o Governo dos EUA em nome de crianças, tentando evitar que aquele as consiga expulsar antes de estas poderem solicitar asilo ou outras formas de proteção de acordo com a lei federal.

O Governo do Presidente Donald Trump expulsou pelo menos 8.800 crianças desacompanhadas, desde março, quando emitiu uma declaração de emergência, alegando a pandemia de covid-19 para impedir que a maioria das pessoas que cruzam a fronteira permaneçam nos Estados Unidos.