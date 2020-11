Actualidade

O Sporting de Braga vai disputar com o Benfica a final da Taça de Portugal feminina de futebol da época 2019/20, depois de hoje ter vencido no estádio do Estoril Praia, por 4-1, em jogo das meias-finais.

Num confronto entre duas equipas do escalão principal, as minhotas chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Jermaine (11 minutos) e Dolores Silva (14, de grande penalidade), tendo Myra Delgadillo bisado na segunda parte (50 e 88), enquanto Ana Viegas reduziu para as anfitriãs (55, também de penálti).

O Sporting de Braga, finalista vencido da Taça de Portugal feminina em 2017 e 2018 (ambas frente ao Sporting), vai defrontar no jogo decisivo o Benfica, campeão em título, que se tinha imposto há cerca de um mês ao Famalicão, por 2-1, no outro jogo das meias-finais.