Actualidade

Duas novas récitas do novo espetáculo de Tiago Rodrigues, "Catarina e a beleza de matar fascistas", decorrerão em 09 e 10 de dezembro, no grande auditório do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, anunciou hoje o Teatro D. Maria II.

Depois da estreia, em setembro, no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, o espetáculo partiu em digressão internacional, que se iniciou em Lausanne, na Suíça. Entretanto o texto foi publicado em francês, pela editora Les Solitaires Intempestifs, e o regresso ao confinamento, na Europa, permite, em dezembro, dois espetáculos, em Lisboa, que não estavam previstos.

A agenda inicial da digressão do mais recente texto de Tiago Rodrigues, diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, previa apresentações em França, em novembro e dezembro, incluindo cerca de um mês de sessões esgotadas no âmbito do Festival d'Automne, em Paris, que foram adiadas devido à pandemia de covid-19 e ao confinamento decretado neste país.