Actualidade

(CORREÇÃO NO ÚLTIMO PARÁGRAFO) Porto, 18 nov 2020 (Lusa) - O festival de cinema Porto/Post/Doc, a decorrer entre sábado e 29 de novembro, reflete sobre uma "ideia de polis um pouco assombrada", sob o lema "A Cidade do Depois", num ciclo específico e no Fórum do Real.

A secção, que adota o nome "A Cidade do Depois", exibe um total de 10 filmes, de realizadores como Pedro Costa, Chris Marker, Hou Hsiao-Hsien e Ben Rivers, entre outros, apresenta uma exposição de fotografia e alia-se ao Fórum do Real, com três debates transmitidos de forma gratuita na Internet.

"O tema surgiu desta ideia de pensarmos a cidade, hoje, sobretudo uma cidade muito despolitizada, [com] a ideia de polis um pouco assombrada. Queríamos uma espécie de tirania da intimidade, que não deixa as pessoas ocuparem os lugares de espaço público como poderiam ocupar", explica à agência Lusa a programadora Alexandra João Martins.