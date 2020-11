RCA

O novo mandato da missão das Nações Unidas na República Centro-Africana (RCA), Minusca, aprovado na semana passada e que se estende até novembro de 2021, pretende "apoiar o processo de paz" e apoiar a luta contra a covid-19.

"A Minusca irá trabalhar com o Governo da República Centro-Africana e todos os parceiros para proteger os civis, apoiar o processo de paz e contribuir para a luta contra a pandemia de covid-19", disse o porta-voz da missão, Vladimir Monteiro, destacando que o apoio ao combate à pandemia é uma das novas características do mandato.

De acordo com Vladimir Monteiro, citado no comunicado hoje divulgado pela Minusca, a missão tem cinco tarefas prioritárias, "a primeira das quais é a proteção da população civil", devendo esta "ajudar a criar as condições políticas, de segurança e institucionais que permitam uma redução sustentável da presença de grupos armados e da ameaça que representam".