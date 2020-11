Actualidade

O dirigente português Tiago Pinto, atualmente ao serviço do Benfica, vai ser o novo diretor-geral para o futebol da Roma, treinada por Paulo Fonseca, anunciou hoje o clube italiano no sítio oficial na Internet.

Tiago Pinto, de 36 anos, está no clube da Luz como diretor do futebol profissional, cargo que ocupa desde 2017, e, antes disso, esteve cinco anos como responsável pelas modalidades. O português começa a trabalhar na Roma a partir de janeiro de 2021.

"Tiago Pinto é um dos mais bem-sucedidos dirigentes de futebol, tendo trabalhado no Benfica em estreita colaboração com a lenda Rui Costa. Com Pinto, o Benfica formou alguns dos melhores jovens talentos europeus, fez grandes contratações em ligas como a brasileira e argentina, mantendo a longa tradição de ser um viveiro de jogadores para os melhores clubes europeus", lê-se no site da Roma.