Acidente/Borba

A mágoa causada pela derrocada de um troço de estrada em Borba (Évora), há dois anos, com cinco mortos, ainda "vive" nos habitantes da terra, mas é outra "desgraça", a pandemia de covid-19, que domina as conversas.

A pandemia "fez esquecer um bocado" o acidente de 19 de novembro de 2018, admite à agência Lusa o morador João Sebo, de 71 anos, antes de beber um copinho de vinho branco na Tasca Larga-a-Velha, no centro da cidade.

Neste concelho, um dos municípios do Alentejo com risco elevado para a covid-19, as conversas giram, agora, em torno do "bicho" que provoca a doença e que outros clientes da tasca, em jeito de brincadeira, asseguram que é "morto" pelo afamado vinho de Borba: "É um antivírus".