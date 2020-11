Actualidade

O vice-presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis disse hoje que, embora Portugal não seja o país "mais endividado" da UE, motiva "preocupações a longo prazo" sobre a sua estabilidade orçamental, devendo acautelá-la.

"Entre os países altamente endividados, Portugal não tem o défice orçamental mais elevado, mas existem preocupações a longo prazo sobre a [sua] estabilidade orçamental. As previsões estimam uma dívida pública [...] alta e isso é algo que tem de ser acautelado", declarou Valdis Dombrovskis em entrevista à agência Lusa e outros meios de comunicação social europeus, em Bruxelas.

Nesta entrevista dada no dia em que a Comissão Europeia apresentou o seu pacote de outono do Semestre Europeu, o vice-presidente executivo da instituição, com a pasta "Uma economia ao serviço das pessoas", destacou que a recessão prevista este ano para Portugal é, ainda assim, "ligeiramente abaixo da média da UE" (União Europeia).