Football Leaks

O ex-administrador da SAD do Benfica Nuno Gaioso Ribeiro admitiu hoje ter receado uma intrusão na sua caixa de correio eletrónica, após divulgação na Internet de emails do advogado João Medeiros, que representou os 'encarnados' no processo E-toupeira.

Ouvido como testemunha na 24.ª sessão do julgamento do processo 'Football Leaks', no Tribunal Central Criminal de Lisboa, o antigo dirigente do clube da Luz explicou que o acompanhamento do processo E-toupeira ficou sob a sua alçada e da do colega de direção João Costa Quinta em setembro de 2018, "na sequência da constituição da Benfica SAD como arguida", quando o clube decidiu rever a estratégia e a comunicação em torno desse caso.

"Há um momento em que as inquirições de testemunhas de representantes legais começam a ser divulgadas, o que gerou um enorme mal-estar", afirmou o gestor, de 49 anos, sublinhando: "Tínhamos um grupo de trabalho no Whatsapp e, obviamente, fomos trocando mensagens. Há um alarme generalizado, porque todos nós nos achámos possíveis alvos de intrusão. Assim que aconteceu aquilo a João Medeiros, era possível que acontecesse a todos."