Covid-19

(CORREÇÃO) Washington, 18 nov 2020 (Lusa) - O Instituto de Finanças Internacionais (IIF) prevê que o total da dívida mundial em 2020 supere os 365% do Produto Interno Bruto (PIB) global, superando os 277 biliões de dólares (cerca de 233 biliões de euros).

"Com poucos sinais de abrandamento na emissão de dívida, estimamos que a dívida global vai superar recordes e atingir 277 biliões de dólares [cerca de 233 biliões de euros] no final do ano", pode ler-se no Monitor da Dívida Mundial hoje conhecido.

Segundo o documento do instituto, é esperado que o rácio da dívida mundial face ao PIB atinja os 365% em 2020, "depois de uma subida recorde do rácio da dívida mundial face ao PIB (de 320% para cerca de 362% no primeiro semestre de 2020)" e de um crescimento "mais modesto", de menos de dois pontos percentuais, no terceiro trimestre do ano.