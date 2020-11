OE2021

O Governo vai retomar na quinta-feira as negociações com os partidos à esquerda sobre o Orçamento do Estado para 2021, anunciou hoje o secretário-geral adjunto do PS, nomeando em concreto o Bloco de Esquerda (BE).

"Queria dizer que, por iniciativa do Governo, durante o dia de amanhã [quinta-feira] e durante a manhã haverá de novo diálogo e conversações com os partidos, nomeadamente com o próprio BE, tendo em vista garantir a confirmação da disponibilidade negocial da parte do Governo", declarou José Luís Carneiro aos jornalistas, no Palácio de Belém, em Lisboa.

O secretário-geral adjunto do PS referiu que na fase de debate orçamental na especialidade foram apreciadas "cerca de 1500 propostas" e que até o PSD, "que à partida esteve contra o Orçamento, apresentou propostas que representarão cerca de 750 milhões de euros de despesa".