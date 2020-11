Actualidade

O festival de cinema independente Bragacine assinala a sua 18.ª edição na quinta e sexta-feira, com a apresentação de 17 filmes e curtas-metragens, três livros, quatro homenagens e evocação a Sean Connery, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Universidade do Minho refere que o programa é de acesso gratuito e 'online', em www.bragacineindependente.com, salvo as sessões de abertura e encerramento, que decorrem, respetivamente, na Livraria 100.ª Página e no Cineplace Nova Arcada, em Braga.

A organização é do Cineclube da Universidade Minho, com apoio do Lux Film Prize do Parlamento Europeu, entre outros.