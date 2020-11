Actualidade

O FC Porto perdeu hoje em casa com o Paris Saint-Germain, por 34-31, em jogo do Grupo A da Liga dos Campeões de andebol, mas mantém-se em zona de apuramento para a fase seguinte.

Os 'dragões' até chegaram ao intervalo a vencer por 16-12, mas permitiram a reviravolta aos parisienses, que somaram o segundo triunfo na prova.

Com este resultado, o FC Porto segue no quarto lugar, com seis pontos em sete jogos, enquanto o Paris Saint-Germain é quinto, com quatro em apenas cinco encontros.