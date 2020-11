Actualidade

Um projeto para a produção de um peixe hipoalergénico, tolerável a quem sofre de alergia alimentar, foi o vencedor do prémio 'Born from Knowledge 2020' atribuído hoje pela Agência Nacional de Inovação (ANI), no âmbito dos 'Food & Nutrition Awards'.

Em comunicado, a ANI afirma que considerou o projeto como "o melhor candidato de base científica e tecnológica" a concurso, o que lhe valeu o troféu "Árvore do Conhecimento".

O projeto 'Allyfish', desenvolvido por Pedro Rodrigues, Cláudia Raposo e Denise Schrama, investigadores da Universidade do Algarve, procura reduzir o potencial alergénio do peixe, através de uma abordagem multidisciplinar "desde a produção ao consumidor final", fundamentando-se na "caracterização dos alérgenos deste alimento e na redução do potencial alergénico do mesmo".