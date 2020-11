Actualidade

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 venceu hoje a congénere dos Países Baixos por 2-1, em jogo da fase de apuramento para o Europeu da categoria, falhando a vitória no grupo 7, embora já estivesse apurada.

Fábio Vieira, com golos aos quatro e 53 minutos, foi uma das figuras do encontro, tendo Gakpo, aos 42, anotado o tento holandês, que permitiu à seleção 'laranja' assegurar o primeiro lugar do grupo.

Países Baixos e Portugal avançam assim para o Euro2021, que será organizado conjuntamente por Hungria e Eslovénia e em duas fases.