Liga das Nações

A Bélgica e a Itália fecharam hoje o lote de equipas qualificadas para a 'final four' da Liga das Nações de futebol, juntando-se à campeã do mundo França e à Espanha.

No Grupo A da Liga A, a Itália confirmou o apuramento com um triunfo fora sobre a já despromovida Bósnia-Herzegovina, por 2-0, vencendo o grupo com 12 pontos, mais um do que os Países Baixos, cinco do que a Polónia e 10 do que os bósnios.

A Bélgica garantiu o apuramento no Grupo B, com uma vitória sobre a Dinamarca, por 4-2, fechando com 15 pontos, mais cinco do que Dinamarca e Inglaterra, com a Islândia a descer à Liga B, sem pontos.