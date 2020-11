Actualidade

O presidente e deputado único do Chega vitimizou-se hoje, dizendo ser alvo de perseguição por ser multado por discriminar ciganos, depois de se envolver em nova troca de insultos com a deputada não inscrita Joacine Moreira.

"É engraçado que a Joacine diz o que quer e ninguém se importa. Eu respondo e parece que já estou a ser racista e xenófobo. O que a Joacine disse, no fundo, foi que aquilo que me devia ser aplicado - acho um absurdo que me estejam a policiar o pensamento e a linguagem - era uma pena criminal, que eu devia ir para a prisão", disse André Ventura, em declarações à Lusa.

Ventura foi notificado quarta-feira de uma multa de 438,81 euros por discriminar ciganos, numa publicação em agosto na rede social Facebook, pela Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR).