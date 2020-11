Covid-19

O México registou 502 mortos e 3.918 infetados com o novo coronavírus em 24 horas, elevando o total de óbitos para 99.528 e de casos para 1.015.071, informou o Ministério da Saúde.

Com estes números, o México é o 11.º país com mais infeções e o quarto com mais mortes, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

No balanço de quarta-feira sobre a pandemia foram confirmados aumentos de 0,50% em mortes e 0,38% em infeções, em comparação com o dia anterior.